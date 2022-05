Creative transformations, nuovo "bauhaus" europeo e la sfida agli stereotipi

La Commissione Europea ha lanciato il New European Bauhaus, un programma che mira ad alimentare il confronto e la sperimentazione attorno al tema degli spazi fisici che viviamo quotidianamente.

I suoi valori fondanti sono la sostenibilità, l'estetica e l'inclusione. Attorno ad essi si sta aggregando un'ampia community che abbraccia scienza e tecnologia, arte e architettura, design e cittadinanza attiva, con lo scopo di ripensare le nostre città, rendendole più vivibili, funzionali e accessibili. Intendiamo interrogarci sull'attuale e potenziale ruolo strategico degli hub creativi e saremmo felici di accogliere le tue idee a riguardo.

Prima del workshop

Ore 14:30, piazza San Domenico: Nemico Interno

Vuoi visitare la città in un modo completamente nuovo? Questa è l’occasione giusta per effettuare un viaggio innovativo e visionario all’interno del centro storico di Palermo. Il viaggio sarà un’analisi su come l’ascolto possa condizionare in maniera profonda la percezione di tempo, spazio, orientamento e distanza e di come sia possibile instaurare una relazione, anche forte, con qualcosa di totalmente inerme. Strumenti necessari: cellulare connesso a internet e cuffie (possibilmente di quelle che vi isolino bene dai rumori esterni).

Il workshop

Ore 16, Coworking neu [nòi], via Alloro 64

Stereotipi e cliché fanno parte della nostra cultura in modo spesso indissolubile. Ci troviamo inconsapevolmente nel doppio ruolo della vittima e del carnefice: "I siciliani sono individualisti...curano solo il proprio orticello e non sanno fare rete..." - "dovremmo vivere di solo turismo" - "a Palermo manca la cultura d'impresa". Ma quanto c'è di vero? Se gli hub di innovazione sociale volessero decostruire questa narrazione, quale dovrebbe essere il ruolo dello spazio fisico, quale quello del genius-loci? Che funzione potrebbe avere l'arte, e più in generale l'approccio artistico?

Indagheremo queste domande nella cornice del New European Bauhaus per trovare nuove strade per progetti di trasformazione creativa della città. Intervengono: Erminia Sciacchitano, contact point per il Neb presso il Ministero dei Beni Culturali, Jens Badura, ricercatore presso Zurich Centre for Creative Economies, Marie Kammler, founder Raamwerk Studio.

Dopo il workshop

Ore 19:30, aperitivo, Mojo CoHouse, via degli Schioppettieri 11

L'aperitivo presso la Terrazza di MojoCoHouse concluderà la giornata. Quattro chiacchiere per condividere, confrontarsi, contaminarsi e conoscere chi, come te, si impegna ogni giorno per creare reti e guardare il mondo con occhi nuovi. La partecipazione all'evento è gratuita con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati.