Le più belle cover rock n' roll & blues degli anni '60 e '70 con gli Euphorica all'Aperigarden

Gli Euphorica ritornano all'Aperigarden, con il loro adrenalinico repertorio di cover rock e blues anni 60-70. Durante la serata, eseguiranno le più belle e intramontabili songs che hanno fatto la storia del rock, da Elvis ai Led Zeppelin, passando per Beatles, Ac Dc, Janis Joplin, Etta James, e tanti altri miti degli anni d'oro. Non mancherà anche qualche sferzata ad alcuni intramontabili brani italiani rivisitati in chiave "euphorica".