I cosmopòliti ospiti al teatro Savio, per l’uscita del nuovo album "Linfa"

La Rock-Band Palermitana “Cosmopòliti”, ultimamente molto attiva e presente in radio, TV e sui canali social, in quanto vincitori del “Premio Lucio Dalla”, si esibirà domani sera alle ore 21:00 al Teatro Savio, nel corso della manifestazione “The Rhythms and Songs for Christmas” organizzata dall’Accademia di Musica Moderna. Durante l'evento, la band presenterà la versione live di due brani, tratti dal loro nuovo album “Linfa”, in uscita proprio il 23 Dicembre. L'evento sarà, quindi, non solo un'occasione per annunciare ufficialmente l'uscita dell'album, ma anche per festeggiare con il pubblico palermitano e gli studenti dell’Accademia, la vittoria del “Premio Lucio Dalla”, per la prima volta approdato a Palermo e vinto da una Rock Band.