"Così li ho visti, così li ho ascoltati": alla biblioteca regionale la presentazione della raccolta

Martedì 11, alle ore 16.30, alla Biblioteca Regionale A.Bombace (via Vittorio Emanuele ) si svolgerà la presentazione della raccolta "Così li ho visti, così li ho ascoltati 1988 – 2019 " , il trentennio dell’attività di critico musicale di Salvatore Aiello per Gli Amici della Musica di Ferrara e svolta prevalentemente per il nostro Teatro Massimo. L'archiviazione e la pubblicazione a cura di Gaetano Albergamo viene donata alla Biblioteca A. Bombace e all'Ente Teatro Massimo. Alla presentazione interverranno Margherita Perez, Marco Betta e Gaetano Pennino. Per l’occasione è allestita una mostra con cimeli appartenuti ad Ester Mazzoleni ed Amelia Pinto . Info 3881706866