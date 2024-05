Zagara di primavera all'Orto Botanico, la notte dei musei aperti: cosa fare nel weekend

Profumo di fiori e musei fino a tarda notte, ville mai aperte prima e gare di cani. Questo e tanto altro animerà il weekend alle porte. Non solo perché all'Orto Botanico torna la Zagara di primavera, ma anche perché in vari luoghi della città, dallo Steri al Salinas, fino al chiostro dei benedettini di Monreale aprono fino a mezzanotte a fronte di una cifra simbolica di un euro. Alla Favorita poi va in scena l'expo canina, mentre per la prima volta si potrà visitare Villa Spina, a due passi dalla Palazzina Cinese. Al Giardino Inglese intanto riapre la casa delle ninfee, mentre sempre all'Orto Botanico sarà possibile visitare il campo sperimentale di caffè. Non mancheranno spettacoli a teatro e neppure tour in giro per l'Isola con i Borghi dei Tesori.

La Zagara di primavera all'Orto Botanico

Fiori, installazioni e laboratori per bambini: all'Orto Botanico torna Zagara di primavera. All'edizione primaverile parteciperanno oltre 60 espositori provenienti da tutta Italia, che arricchiranno con la diversità dei loro stand la nuova area espositiva vivacizzandola con odori, colori e forme che si integreranno armonicamente con le collezioni dell’Orto.

Expo canina alla Favorita

Sabato e domenica nell'area della struttura equestre del parco della Favorita si terrà la terza edizione del "Sicilia Winner" organizzata dal Kennel Club di Palermo in collaborazione con il Gruppo cinofilo di Caltanissetta. Due giornate dedicate ai cani durante le quali si alterneranno esposizioni, raduni e competizioni di “Agility” con oltre 1.000 cani iscritti e 120 razze in gara.

Tour a Villa Spina

Alla scoperta di Villa Spina, la dimora a due passi dalla Palazzina Cinese. Visite al piano nobile, al parco e alla piccola camera dello scirocco. Con Terradamare apre per la prima volta alle visite la villa nell’antica bellezza della Piana dei Colli. Sarà possibile visitare dallo scenografico scalone a doppia rampa al romantico giardino tra resti ornamentali, antiche panchine, grandi viali alberati e la piccola camera dello scirocco.

Notte europea dei musei anche a Palermo

Sabato si celebrano due eventi di grande rilievo a livello internazionale: la Notte Europea dei Musei, che invita i musei e i luoghi della Cultura ad aprire le loro porte al pubblico in orario serale, e la Giornata Internazionale dei Musei, International Museum Day, organizzata da Icom (International Museum Day – Imd), che quest’anno ha per tema “I musei per l’educazione e la ricerca”. A Palermo porte aperte alla Gam, alla Città delle illusioni, e poi ancora Steri, Riso, chiostro dei benedettini a Monreale, Monte Iato e Salinas.

Riapre la casa delle ninfee al Giardino Inglese

Riapre la serra delle ninfee del Giardino Inglese, dopo quindici anni di degrado e incuria, grazie al restauro portato a termine da Vivi Sano, associazione del terzo settore che ha riqualificato e gestisce a Palermo il Parco della Salute e il Parco dei Suoni. Appuntamento sabato alle ore 10.30 con l'inaugurazione della serra.

Campo sperimentale di caffè all'Orto Botanico

A più di un secolo di distanza dal primo esperimento di coltivazione del caffè in Sicilia, l'Orto Botanico afferente al Sistema Museale dell’Università di Palermo, insieme alla storica torrefazione Morettino, presentano il progetto del nuovo Campo sperimentale di caffè. Sabato sarà possibile effettuare una visita guidata al campo sperimentale.

Il festival Presente Futuro al Teatro Libero

Un comune denominatore: la promozione della creatività contemporanea tra diverse generazioni di giovani artisti, dalla danza al teatro, ai nuovi linguaggi. La 18esima edizione del festival internazionale “Presente Futuro”, organizzato dal teatro Libero è un momento di visibilità della scena emergente europea attraverso connessioni internazionali.

"Pezzi di Nerd" all'Agricantus

Al Teatro Agricantus tornano in scena I Pezzi di Nerd che dopo il successo della scorsa stagione hanno scelto il palcoscenico palermitano per debuttare con “E alla fine arriva Tommy”, una nuova esilarante commedia scritta e interpretata dalla crew composta da Mirko Cannella, Michele Iovane e Jey Libertino ai quali si aggiunge Lorenza Giacometti.

I Borghi dei Tesori

Tante occasioni uniche, da non perdere: dalle tracce di Frank Capra a Bisacquino ai set del Gattopardo a Ciminna; dallo yoga con le mucche a Collesano alle caprette felici di Gangi, dalle giovani aziende etiche di Valledolmo alle piantagioni di mango di Balestrate, alle eccellenze di Camporeale al caseificio inedito di Bompietro, al picnic a mille metri a Baucina, alla sardiata con i pescatori a Trappeto, ai dolci antichi di Montelepre. Questo e molto altro si può scoprire con i Borghi dei Tesori.

Passeggiata della legalità a Camporeale

"Accura unni metti i peri", torna a Camporeale la manifestazione promossa dalla famiglia del dottor Giuseppe Montalbano. Evento ricorrente, giunto alla sua sedicecima edizione, coinvolge gli alunni dell'Istituto Sciascia in un percorso di legalità che si manifesta con una "camminata" naturalistica di circa 5 chilometri tra le colline camporealesi.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.