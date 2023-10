La seconda edizione del Corteo storico rievocativo "Carlo Aragona Tagliavia" 1521-1599

Dopo il successo della prima uscita, avvenuto domenica scorsa, tra le strade della Terza Circoscrizione, il Corteo Storico Rievocativo “Carlo Aragona Tagliavia”, siciliano eclettico che ha attraversato il Rinascimento Europeo, tanto da meritarsi, in vita, il riconoscimento di “Magnus Siculus” da parte dei suoi coevi da appuntamento per sabato 14 ottobre per la seconda uscita tra le vie del centro cittadino. La partenza dei figuranti è prevista per le ore 16,30 dal Politeama per snodarsi in via Ruggero Settimo e terminare tra le scalinate del Teatro Massimo con performance musicali e il saluto del Principa alla città.

Questa seconda edizione si caratterizza, rispetto la prima per alcune peculiarità: prende le mosse da un progetto sociale portato avanti dalle Associazioni facenti parte della Rete della Casa del Terzo Settore, una sartoria sociale con un proprio marchio depositato, “Sartorine”, che diversamente dalle tante esperienze comuni presenti a Palermo, come in altre città d’Italia, ha deciso di specializzarsi nella realizzazione di abiti d’epoca secondo stringenti criteri storici dettati da un Comitato Scientifico; è l’unico Corteo Storico a compensare le emissioni di Co2 attraverso la realizzazione di un sink bioclimatico in ambito urbano.