Un'esplosione di ritmo al Corten bistrot con gli Sugar: la serata di sabato sera

"Preparati a vivere una serata indimenticabile al Corten Bistrot. Lo spettacolare live degli Sugar sta per iniziare e promette di farvi ballare con i ritmi più dolci e travolgenti della musica disco. Immergiti nel passato con le hit iconiche degli Earth, Wind & Fire, Bee Gees, Michael Jackson e molti altri, per poi scatenarti sulle note dei successi più recenti di Bruno Mars, Dua Lipa e David Guetta.

Ma non è tutto: gli Sugar non sono solo musica, sono uno spettacolo a sé stante con outfit sfavillanti che trasformeranno il palco in una vera e propria festa! Dopo il live, lasciatevi trasportare dal set coinvolgente del nostro dj Guttuso. Assicuratevi il vostro posto prenotando un tavolo e preparatevi a vivere un'esperienza unica.