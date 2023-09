Alta formazione per web developers a Palermo: un nuovo anno in partnership con Topnetwork

La sinergia tra ITS e aziende si conferma di anno in anno tra le più valide soluzioni per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani professionisti, anche e soprattutto al Sud. È il caso dell’ITS calatino Steve Jobs Academy e della sua partnership con Topnetwork Spa.

Sono sempre più numerosi gli studenti che scelgono un percorso alternativo all’università, puntando sull’approccio più pratico e professionalizzante di Istituti Tecnici Superiori come la Steve Jobs Academy.

Con sede a Caltagirone, Catania e Palermo, la Steve Jobs Academy raggiunge un tasso occupazionale dei suoi studenti di oltre l’80% ogni anno, vantando una storia di formazione decennale grazie ai suoi percorsi post diploma altamente specializzanti nell’ambito IT e dell’Industria 4.0.

Con il nuovo anno accademico in partenza si conferma l’importante partnership di TopNetwork Spa , azienda di servizi e soluzioni ad alta innovazione tecnologica con diverse sedi in Italia, tra cui Palermo e Siracusa, capofila italiana del gruppo europeo Smart4Engenieering.

Con l’obiettivo di accompagnare le realtà aziendali nell’importante percorso di Digital Transformation, Topnetwork vanta una squadra di oltre 500 dipendenti in fase di continuo ampliamento e pone alla base della sua filosofia un importante investimento sulla formazione e l’inserimento di giovani professionisti del settore IT.

Gli studenti della Steve Jobs Academy che saranno selezionati per frequentare la sede di Palermo avranno quindi modo di formarsi e di avviare la propria carriera in un contesto dinamico e in crescita, volto a creare nuove opportunità in un settore all’avanguardia come quello dell’Innovation Technology.

Le selezioni per il corso di Web & Mobile Development con sede a Palermo sono previste per il 27 settembre presso il IISS Enrico Medi ed è possibile pre-iscriversi entro il 22 settembre registrandosi all’evento sulla piattaforma Eventbrite.