Teatro Biondo, a lezione con Giuseppe Manfridi: il corso di recitazione è online

La vita di una Scuola di teatro al tempo della pandemia: lezioni a distanza, ore di studio sul testo teatrale davanti a uno schermo e classi virtuali con docenti e registi di teatro e cinema. Nell’ambito degli appuntamenti in streaming dedicati ai laboratori del nuovo corso universitario per attori, drammaturghi e registi, il Teatro Biondo di Palermo apre al pubblico le lezioni dello scrittore, sceneggiatore e autore teatrale Giuseppe Manfridi.

Due gli appuntamenti: giovedì 26 e venerdì 27 novembre alle 16.30, in diretta sulla pagina Facebook del Biondo, per conoscere l’officina di drammaturgica di Manfridi, autore di sceneggiature e di testi teatrali rappresentati in Italia e all’estero, tra gli altri Giacomo il prepotente, Zozòs, L. Cenci. Manfridi guiderà gli allievi drammaturghi nell’analisi di Romeo e Giulietta di William Shakespeare in vista di una ipotetica messa in scena, mentre gli allievi attori e registi si confronteranno con l’opera per indagare le sfumature dei personaggi e i significati nascosti.

"La drammaturgia è la materia interna al farsi del teatro - dice Giuseppe Manfridi - nelle mie lezioni non faccio altro che analizzare la materia scritta teatrale pensando poi che quel testo su carta diventerà uno spettacolo dinanzi a un pubblico. Mi rivolgo agli aspiranti registi, attori e interpreti della Scuola cercando di trasmettere loro, seppure a distanza, la difficile e meravigliosa materia del teatro".

Le dirette dalle lezioni della Scuola del Biondo, all’interno della programmazione di #OfficinaTeatro, sono disponibili sulla pagina Facebook del teatro, mentre sul canale YouTube è possibile rivedere i brevi documentari realizzati in occasione dei laboratori condotti dalla coreografa Giovanna Velardi e dal regista Gigi Di Luca al Teatro Nuovo Montevergini.