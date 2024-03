A Palazzo Sant'Elia un laboratorio di creazione di gioielli ispirati allo stile Liberty

Il 9 e il 10 marzo il laboratorio di creazione di gioielli ispirati allo stile Liberty. Un progetto collaterale alla mostra “Palermo Liberty - The Golden age” a Palazzo Sant’Elia. Il workshop prende vita dalla collaborazione tra Fondazione Sant'Elia e l'artigiano Paolo Di Nicolò, in arte Cre.pa. Il laboratorio consiste nella creazione di gioielli attraverso la tecnica del wire wrapping, che prevede la modellazione di fili metallici la cui lavorazione avviene a freddo mediante l'utilizzo di strumenti da oreficeria.

Un modo per esprimere la propria creatività, tutti i sabati e domenica pomeriggio alle ore 16 a un costo di euro 35 euro a persona. Paolo Di Nicolò, mosso da una grande passione per i gioielli, si approccia alla tecnica del wire wrapping già nell'adolescenza. Si trasferisce a Palermo nel 2017 e fonda il brand Cre.pa: un progetto in continua evoluzione, mutazione ed espansione. L'idea è quella di creare gioielli unici che riflettono lo spirito dell'Art Nouveau.