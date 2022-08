Dalla pandemic fatigue alle separazioni di coppia: a Palermo il corso "Pandemia di Covid-19"

Si terrà a Palermo sabato 10 settembre, a partire dalle ore 14,30, presso il sontuoso Hotel Tonic sito in via Mariano Stabile, un aggiornato e stimolante evento residenziale valido come momento formativo di educazione continua in medicina (E.C.M.).

L'evento, che rilascia n.6,7 crediti formativi, è organizzato dallo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, e si pone quale occasione di approfondimento di molteplici aspetti legati al post pandemia, come lo stress da pandemia, fenomeno meglio noto come pandemic fatigue nei suoi aspetti epidemiologici e clinici, le separazioni di coppia e la violenza coniugale in tempo di post pandemia e i disturbi alimentari, fenomeni imperanti in un periodo di incertezza e restrizioni.

Diverse le professionalità coinvolte per un evento stimolante rivolto alle categorie dei medici, biologi, psicologi e infermieri.

I relatori di spicco sono la stessa Dottoressa Angela Ganci, la Dottoressa Maria Concetta Cefalù, Stati generali delle donne, la giornalista Giuseppina Borruso e la Dottoressa Ornella Treppiedi, biologo nutrizionista. All'interno dell'evento sarà presentato l'ultimo libro edito della Dottoressa Angela Ganci dal titolo Pianeta Scrittura Volume V, Speciale Covid, dalla fase 2 alla guerra in Ucraina, edito da Youcanprint con il contributo del Dottor Antonino Leonardi, pedagogista.