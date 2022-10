Donne di corsa per la lotta contro i tumori: al Foro Italico torna "Palermo in rosa"

Al via la quarta edizione di Palermo in rosa, la corsa ludico motoria a passo libero di 5,5 chilometri, non competitiva, nata per valorizzare l'importanza delle donne nella società. Un evento altamente aggregativo e inclusivo, dove la la propria partecipazione esprime una chiara testimonianza del consenso individuale ma allo stesso tempo collettivo. Appuntamento domenica 23 ottobre al Foro Italico di Palermo via Foro Umberto I.

Il percorso

Anche quest’anno tutto l’incasso sarà devoluto in beneficenza e per questa edizione la donazione sarà offerta alla #Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. "Tingiamo Palermo di rosa - spiegano gli organizzatori - partecipare significa esprimere solidarietà". La partecipazione sarà aperta a tutti, senza distinzione di età e di sesso. Parteciperà attivamente la squadra giovanile femminile del Palermo Football Club, mentre il riscaldamento sarà affidato alla personal trainer Arianna Buscemi.

Il programma

ore 7.30 apertura segreteria per il ritiro della t-shirt della manifestazione

ore 9.00 warmup

ore 9.30 partenza

Iscrizioni su www.NowTeam.it. La Palermo in Rosa è un’organizzazione Now Team A.S.D. all’interno della manifestazione Palermo Sport Tourism Arena organizzata da RCS Sport & Events.