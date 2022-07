Una corrente d’idee per Caterina Chinnici, incontro a Villa Trabia in vista delle primarie

Un momento di confronto, per guardarsi in viso, mettere insieme le idee e preparare una manifesto programmatico da presentare a Caterina Chimici in vista delle prima dell’area progressista. E’ questo il tema dell’incontro che si terrà lunedì 18 luglio, ore 18, nella sede del Pyc di Villa Trabia. Per votare alle primarie iscrivetevi entro il 21 luglio su https://www.presidenziali22.it/.

L’idea è quella di creare un gruppo inclusivo di persone dove ciascuno è libero di condividere le proprie idee ed esperienze. Tuttavia, per evitare “flussi di coscienza”, l’evento seguirà un programma: presentazione sulla modalità di voto alle primarie a cura di Laura Sauro, funzionario Ue specializzato in diritto finanziario europeo; fondi europei e Pnrr (a cura di Laura Sauro), diritto al lavoro e Caf (a cura di Giovanni Tarantino, rappresentante legale sindacato Asud); arte e cultura (a cura di Germano Centorbi, fondatore e direttore artistico di Kadmonia e organizzatore di festival tra cui l’Ortigia Sound System; imprenditoria giovanile in Sicilia (a cura di Federico Nuzzo, responsabile del Pyc e di Resto al sud); varie ed eventuali.