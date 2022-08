Corona live in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Sarà una notte magica, sfavillante, caratterizzata dai grandi successi musicali dance degli anni '90. Sabato 27 agosto 2022 al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, "I quaranta che ballano 90" presentano lo spettacolo di Corona, unica data in Sicilia per l’artista internazionale autrice di "The rhythm of tht night", (al primo posto nel 1993, per otto settimane consecutive, nelle classifiche musicali italiane), "Baby baby", "Try me out" e "I don’t wanna be a star" e tanti altri successi della musica dance ’90

La cantante che ha fatto ballare intere generazioni, sarà la star della serata. Il grande evento con la direzione artistica de "I quaranta che ballano 90", avrà inizio alle ore 20.30 (orario in cui sarà consentito l’ingresso al pubblico). All’interno del parco sarà allestita, per l’occasione, anche una grande area food e beverage. Alle 21,30 si esibirà Claudia Giannettino con le migliori hit degli anni ‘70 e ‘80 insieme alla voce del dj Sasà Taibi.

Alle 22.30 saliranno sul palco "I quaranta che ballano 90" con Giampaolo Nuccio dj e Fabio T The Voice, alle percussioni Alex Durante con l'animazione del corpo di ballo Cuban Accademy diretto da Claudio D'amore. Alle 23.30 ad accendere gli animi e a far scatenare il pubblico la tanto attesa star internazionale Corona. La serata, in partnership con Re/Max Master Home, sarà trasmessa in diretta su Rta - Radio Tivù Azzurra e in diretta nazionale su Radio Studio Più. Un evento imperdibile, unico sotto le stelle, una lunga notte di musica e divertimento.

Per info e acquisto biglietti tel 3519799929 o presso i punti vendita: a Palermo a piazza Verdi (Teatro Massimo), chiosco Liberty lato via Maqueda - tabaccheria Ballotta in via Ruggero Settimo, angolo via Mariano Stabile-hotel Villa D’Amato in via Messina Marine, 180 o direttamente al Piccolo parco urbano ogni giorno dalle 15,30 alle 20,00; a Termini Imerese a Sky Service in via Falcone e Borsellino, 87/A; Proloco Valderice tel 389.8836269 oppure 329.1562671; ad Alcamo tel 391.3315035 Francesco Cangelosi. Il costo del biglietto è di 20 euro più prevendita. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.