A Corleone due serate dedicate ad Alex Baroni con Giulio Todrani

La Sicilia celebra per due serate il mito di Alex Baroni, cantautore prematuramente scomparso nel 2002 in seguito a un tragico incidente in moto a Roma.

L’appuntamento è il 9 e il 10 dicembre alle 20 con il “Premio Cambiare” a Corleone, al cineteatro Martorana, in via Caduti di guerra 58, dove ci sarà una gara canora con la giuria presieduta dal produttore Marco Rinalduzzi. In palio per i primi classificati una masterclass nel centro di produzione romano dello stesso chitarrista e compositore.

La gara vedrà confrontarsi tante voci che canteranno i più noti successi di Alex Baroni. Ospite della serata sarà Manuel Aspidi della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. Presente anche Guido Baroni, fratello di Alex, che porterà sul palco un suo ricordo. Guest star il musicista blues Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, che fu compagna di Alex Baroni.

Ad aprire la prima serata sarà la Rupert band, gruppo omaggio ad Alex Baroni. Presenta la gara Omar Bolognesi. La giuria è formata anche dal cantante Fulvio Tomaino e dallo sceneggiatore Vincenzo La Gioia.

Il Festival è coordinato dalla madrina dell’evento, Antonella Maria Savona, supportata dall’Accademia di Musica Moderna di Corleone, con la supervisione di Paola Di Giovanni. L’organizzazione è di Rock Show Eventi, con la direzione artistica di Ivano Passarello. Il festival è patrocinato dal Comune di Corleone.

Per l’assessore allo spettacolo del Comune di Corleone Gianfranco Grizzaffi "Con questo evento apriamo le porte a un progetto culturale nazionale e di grande spessore e diamo la possibilità ad artisti giovani di farsi conoscere e di conoscere Corleone". Per il presidente del Consiglio comunale di Corleone Pio Siragusa "eventi come questi fanno respirare aria nuova a Corleone". Sono aperte le prevendite online sulla piattaforma Ticketzeta.