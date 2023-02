Il coraggio dell'amore... le poche cose che contano: il concerto di Amara a Cefalù

Sarà la voce profonda della cantautrice Amara, venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 21 in Cattedrale a Cefalù a guidare un momento di riflessione dedicato all'amore, al coraggio e alla vita. La forza suggestiva della sua musica è stata infatti scelta dal Servizio Pastorale Famiglia della Diocesi di Cefalù per la “Festa degli Innamorati”, l'Amore per Dio, per la persona amata, per i figli, per i genitori, per noi stessi, per la natura, per l'umanità, per la Vita stessa e i suoi grandi valori.

“Il Coraggio dell'Amore... le poche cose che contano”, questo il titolo scelto per l'appuntamento musicale dedicato alle piccole e grandi cose che contano per riscoprire nella vita di ogni giorno la bellezza del “per sempre”, il coraggio e l’infinita pazienza di ricominciare, la forza e la fatica del perdono, l’infinita dolcezza e la bellezza di uno sguardo o di un sorriso, la forza creatrice dell’Amore che ci offre sempre un orizzonte eterno.

Classe 1984, Amara, nome d'arte di Erika Mineo, comincia a studiare canto e ad esibirsi dal vivo all'età di 14 anni. Nel 2005 partecipa alla quinta edizione di "Amici di Maria De Filippi". Nel 2008 e nel 2009 partecipa a Sanremolab classificandosi tra gli otto vincitori della manifestazione senza però riuscire a salire sul palco dell'Ariston.

Nel 2010 a Marina di Carrara vince il Premio Lunezia nella sezione "Nuove Proposte" e nello stesso anno le viene conferita da Mogol una borsa di studio presso il Cet - Centro Europeo di Toscolano (la scuola di perfezionamento per lo sviluppo della cultura e della musica fondata e diretta proprio da Mogol).

Nel 2012 pubblica il singolo Maledetta me. Nel 2015 viene selezionata tra i vincitori di Area Sanremo per le nuove proposte per il Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston, Amara presenta il brano Credo. Nello stesso anno esce l'album d'esordio Donna Libera, seguito nel 2017 da Pace. Ha scritto, tra gli altri, testi per le artiste Emma (Per questo paese, Le cose che penso), Loredana Errore (Nuovi giorni da vivere, Un altro sole, Luce infinita), Ornella Vanoni (Hai una vita ancora), Fiorella Mannoia (Che sia benedetta, Il peso del coraggio, La gente parla) ed Elodie (La verità).

Assieme ad Amara, durante la serata cefaludense, la cantante Franca Drioli e i solisti dell'Accademia Musicale Naonis di Pordenone: Lucia Clonfero, violino, Igor Dario, viola, Alan Dario, violoncello. Al pianoforte e alla direzione musicale il Maestro Valter Sivilotti, autore di tutti gli originali arrangiamenti per questo Ensemble.