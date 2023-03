Coppa Italia Medici 2023: Asd associazione medici Palermo contro il Salerno

La Asd Associazione Medici Palermo, la più antica squadra di calcio dei Medici della città (ben 31 anni di attività), presieduta dal dottor Giovanni Imburgia e allenata dal dottor Antonio Iacono, domenica 26 Marzo affronterà nella prima gara di qualificazione per le finali nazionali previste in Sila per il prossimo mese di Settembre i colleghi di Salerno.

La gara si svolgerà presso il Campo Sport Village di Tommaso Natale alle ore 10. I convocati per l'importante gara sono i seguenti: Imburgia Giovanni, Lo Bello Antonino, Mancuso Fabio, Accardi Gianmarco, Campanella Andrea Filippo, Cirrincione Luigi, Brigandì Mario, Brancato Vito, Passalacqua Fabrizio, Valido Gaetano (capitano), Lo Burgio Angelo, Plescia Natale, Vajana Fiorenzo, Lo Bello Giovanni, Mortillaro Marco, La Vecchia Enrico, Migliara Enrico, Migliore Mauro, Galioto Marco, Rigano Alessio, Gradini Giuseppe.

Supportiamo i nostri rappresentanti venendo a tifare.