Conversazioni in giardino a Termini Imerese: quattro incontri su paranormale e esoterismo

Quattro incontri su paranormale e esoterismo in programma da luglio a settembre a Termini Imerese. questi gli ingredienti dell’iniziativa “Conversazioni in giardino”, promossa dalla sede locale di BCsicilia e dall’Università Popolare Termini Imerese.

Si comincia venerdì 26 luglio con “Terra di mezzo: scienza e fenomeni paranormali”. E si prosegue: venerdì 23 agosto con l'incontro “Nulla accade per caso? Quando le coincidenze diventano significative”; venerdì 6 settembre con “Fenomeni paranormali nella vita quotidiana”. Infine venerdì 20 settembre si parla di “Esoterismo e Letteratura”.

La presentazione sarà a cura del dott. Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, mentre le conversazioni saranno tenute dal dott. Giovanni Iannuzzo, psichiatra e psicoterapeuta, considerato, a livello internazionale, uno dei massimi esperti di parapsicologia.

Appuntamento in via Gregorio Ugdulena, 78 a Termini Imerese. E’ obbligatoria la prenotazione tramite email: segreteria@bcsicilia.it.

La prima conversazione sarà centrata sul rapporto fra ricerca scientifica e fenomeni paranormali alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche; la seconda affronta invece l’argomento delle coincidenze significative, cioè di quei fatti che sembrano del tutto casuali, ma che in realtà sembrano avere un significato specifico per le persone che le esperiscono.

Nella terza conversazione viene invece discusso il modo in cui i cosiddetti fenomeni paranormali possono condizionare la nostra vita quotidiana, anche in maniera parzialmente inconsapevole. Il ciclo di incontri si concluderà con una ampia riflessione sull’esoterismo e sul modo in cui messaggi e significati segreti o conosciuti da pochi iniziati, vengono proposti in maniera sottile nella letteratura, in particolare in alcune notissime opere.