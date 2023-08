Conversazioni in giardino, a Termini Imerese si discute delle ricerche scientifiche sulla reincarnazione

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà giovedì 17 agosto alle 21 a Termini Imerese l’iniziativa dal titolo “Conversazioni in giardino: le ricerche scientifiche sulla reincarnazione”. L’incontro è organizzato dalla Sede locale di BCsicilia e dall’Università Popolare Termini Imerese. La presentazione sarà a cura del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, mentre la conversazione sarà tenuta dal dott. Giovanni Iannuzzo, psichiatra e psicoterapeuta, considerato, a livello internazionale, uno dei massimi esperti di parapsicologia. Appuntamento in Via Gregorio Ugdulena, 78 a Termini Imerese. E’ obbligatoria la prenotazione. Email: segreteria@bcsicilia.it.

La credenza nella reincarnazione è antichissima ed è parte integrante di molte religioni, in particolare quelle orientali, ma è presente, in varie forme, nel pensiero filosofico, religioso occidentale. Ma la reincarnazione non sembra essere solo una credenza. Sono stati riportati anche dei ‘casi’ personali di presunta reincarnazione (soggetti che presentavano ricordi di vite precedenti, spesso con grande dovizia di particolari). Sull’argomento sono pertanto stati compiuti studi scientifici, che hanno utilizzato tecniche d’indagine propri della ricerca storica e psichiatrica, spesso con risultati intriganti. La ‘conversazione’ descrive queste ricerche e le loro implicazioni per la comprensione di uno dei fenomeni più affascinanti fra quelli indagati dalla parapsicologia.