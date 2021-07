L’università e la ricerca al centro dei piani dell’Italia, convegno a Villa Palagonia

Sabato 24 luglio, dalle 9 alle 13.30, all’interno di Villa Palagonia a Bagheria si terrà un convegno dedicato alle nuove e importanti leggi che riguardano l’università e la ricerca. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, la presidente della Commissione cultura alla Camera, Vittoria Casa, e una consistente delegazione di deputate e deputati illustreranno tutti i cambiamenti che riguardano gli atenei italiani. Per studentesse e studenti sarà dunque l’occasione di un confronto diretto nel corso del quale capire quali saranno le nuove opportunità negli anni del recovery plan.

Università e ricerca sono al centro del piano per ricostruire l’Italia. Per istruzione e ricerca - dagli asili nido alle università – nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti 30,88 miliardi di euro: 19,44 per il potenziamento dell’istruzione e 11,44 per il capitolo “dalla ricerca all’impresa”. I fondi destinati alle strutture, al personale, a chi voglia impegnarsi in campo accademico, sono consistenti ma al tempo stesso sono vincolati ad alcune riforme che impegnano il Parlamento in un processo di profonda innovazione legislativa.

“Universitalia” aprirà un dibattito pubblico, farà chiarezza sui percorsi post laurea, sulla ricerca, sulle lauree abilitanti, sull’alta formazione, sull’abolizione del divieto di iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea. I relatori del convegno si soffermeranno su molteplici aspetti dei temi trattati e saranno disponibili a rispondere a eventuali domande. Considerate le norme anti-Covid e la limitata disponibilità di posti, l’evento sarà trasmesso anche via web in streaming. Il convegno sarà aperto dal Coro delle voci bianche del Teatro Massimo di Palermo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...