A San Mauro Castelverde un convegno sul turismo esperienziale

Si parlerà di turismo esperienziale il prossimo 24 agosto, ore 18.30, nella piazzetta Zacco del borgo madonita di San Mauro Castelverde, provincia di palermo, in un incontro che vedrà seduti al tavolo addetti ai lavori, promotori turistici e amministratori locali che sempre più credono nel turismo in tutte le sue forme e come rilancio socio economico del paese. Non a caso a San Mauro Castelverde negli ultimi anni sono sorte più di 23 strutture turistiche tra b&b e case vacanze grazie anche ai tanti turisti che frequentano la zip line o le Gole di Tiberio. Tra gli interventi previsti, oltre quello del sindaco Giuseppe Minutilla e dell'assessore Nino Daino, anche quello del docente universitario Vincenzo Asero e degli operatori turistici Giovanni Nicolosi, Bartolo Corradino, Mauro Cannizzaro e Giuseppa Madonia. Modera i lavori Angelo Giordano.