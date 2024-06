Prevenzione e contrasto all’uso di stupefacenti: convegno racconta esperienze e interventi

Un incontro per ascoltare la voce di chi in questi mesi si è occupato dell’assistenza e del supporto a ragazzi e ragazze che sono a rischio o presentano problemi connessi con il dilagante fenomeno delle dipendenze: mercoledì 26 giugno alle ore 9, Al Fresco Bistrot di Casa San Francesco (via Matteo Sclafani 9) ospita un dialogo corale che restituisce la complessità dell'azione di rete di “Fuori dal giro” nel rispondere al bisogno di supporto e richiesta di informazioni corrette e affidabili grazie agli interventi del “Presidio mobile in rete per la prevenzione primaria delle dipendenze patologiche e dell'uso di stupefacenti rivolto a minori e giovani della città di Palermo”, un progetto sostenuto dal Comune di Palermo in partenariato con Fondazione Don Calabria, Asp Palermo, Zen Insieme, Libera Palermo, Sol.co, Al Revés e Casa dei giovani.

Un’alleanza territoriale che si è mossa di quartiere in quartiere, tra Sperone, Borgo Vecchio, Ballarò e Zen, agganciando giovani cittadine e cittadini attraverso percorsi educativi non formali che promuovono stili di vita sani, e con l'intervento di cinque punti di ascolto dislocati sul territorio e tre unità mobili, una presente nel quartiere di Ballarò, per rispondere alle emergenze legate all’assunzione del crack attraverso interventi di riduzione del danno, un secondo camper attivo nell’area Politeama, finalizzato ad interventi di prevenzione primaria e promozione della salute, e una unità dedicata alla riduzione dei rischi, nei luoghi della movida, nei pressi della piazzetta Monteleone.

L'incontro vuole restituire non solo le esperienze e i percorsi delle equipe di psicologi, mediatori, assistenti sociali, educatori di strada e operatori dell'Asp, testimoni privilegiati delle conseguenze di un fenomeno emergenziale pervasivo, ma soprattutto mettere a valore il peso dell’incontro e dell’ascolto negli interventi di prevenzione, un patrimonio indiscusso capace di generare un impatto significativo.

Il programma

ore 9:00

Saluti istituzionali e introduzione al convegno

Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

Giulio Tantillo, Presidente del Consiglio comunale di Palermo

Rosalia Pennino, Assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Palermo

Salvatore Imperiale, Presidente della IV Commissione “Solidarietà Sociali”, Comune di Palermo

Giampaolo Spinnato, Dirigente U.O.C. “Dipendenze patologiche” ASP Palermo

Interverranno:

Mario Lo Iacono, Dirigente Ufficio di pianificazione e monitoraggio delle attività sociali, Comune di Palermo

Piera Canino, Direttrice Esecutiva Servizio di presidio mobile “in Rete”, Comune di Palermo

Modera i lavori Marco Patucchi, Caporedattore la Repubblica - Palermo

ore 9:45

Anatomia di un progetto

Dati e metodo di intervento. Incontri e relazioni che generano impatto.

ore 10:30

Attività di prevenzione primaria

Scuole e territorio. Testimonianze di insegnanti, presidi, operatori e operatrici.

ore 11:00

Attività di prevenzione terziaria

Riduzione del danno nelle strade e nei quartieri della città. Il tempo del cambiamento.

ore 11:30

Sportelli di prossimità: dall'ascolto alla cura

Servizi in rete per rispondere ai bisogni e per costruire le prese in carico.