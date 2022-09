"La terra incontra il mare, immaginare il futuro conoscendo il passato": il convegno al Regio Arsenale

"La terra incontra il mare", iniziativa ideata da Manfredi Barbera, amministratore di Manfredi Barbera e figli Spa, quest’anno giunge alla sua tredicesima edizione.

Si inizia venerdì 16 alle 16.30 al Regio Arsenale di Palermo, in via Dell’Arsenale, 142, con il convegno “La terra incontra il mare - immaginare il futuro conoscendo il passato Beni culturali, volano dello sviluppo insieme ad Agricoltura e Turismo" promosso dall’Assessorato dei Beni Culturali e Dell'Identità siciliana - Soprintendenza del Mare. Aprirà i lavori l’Assessore Alberto Samonà, e interverranno tra gli altri il Soprintendente del mare Ferdinando Maurici e Virman Cusenza, volto noto del giornalismo italiano. Il convegno aperto al pubblico, verterà sullo stretto legame tra i beni culturali archeologici e la ricchezza dei beni agroalimentari del nostro territorio.

Si prosegue sabato 17 settembre con la partenza dell’ormai consueta regata de La terra incontra il mare, promossa da Premiati Oleifici Barbera. Un viaggio in barca a vela per far conoscere le peculiarità dell'Olio Extravergine Igp Sicilia, protagonista assoluto della dieta mediterranea. L’obiettivo è di valorizzare l’immenso panorama agroalimentare che la Sicilia esprime attraverso il suo ambasciatore di eccellenza: l'olio extravergine di oliva Igp Sicilia.

Alle 17 da Marina di Villa Igea una barca a vela, testimone dell'impegno e dell'attenzione che il gruppo Barbera pone verso i temi della sostenibilità, partirà dal golfo di Palermo per navigare, a vele spiegate, lungo la costa nord della Sicilia fino al 24 settembre; alla volta di San Vito lo Capo con alcune tappe simboliche tra le località marinare della Sicilia e gli itinerari culturali subacquei. Dal Golfo di Palermo passando per il Golfo di Castellammare, per arrivare alle splendide Isole Egadi e a San Vito Lo Capo.

“Affermiamo con forza come il nostro grande patrimonio di bellezza e di bontà debba fare immancabilmente “sistema” - afferma Manfredi Barbera -. I prodotti agricoli sono veri e propri “Beni Colturali" e per questo motivo ci vuole una grande alleanza col Turismo ed i Beni Culturali. L’olio extravergine di oliva siciliano ha una indiscussa centralità nella cultura siciliana. Ogni nostro piatto è come una melodia, i vari ingredienti sono gli elementi dell’orchestra e l’olio di oliva è il direttore d’orchestra, non si sente ma è lui che dirige i sapori”. Una manifestazione che intende promuovere questa eccellenza nostrana e consolidare di anno in anno sempre di più il legame tra le eccellenze agroalimentari del Mediterraneo e gli itinerari turistico-culturali e marini della Sicilia.