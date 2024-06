Il teatro applicato al sociale come strumento di inclusione: tavola rotonda al Centro Uniamoci

Un momento di incontro e confronto tra educatori, psicologi, attori, registi, insegnanti, operatori sociali a vari livelli sul tema del teatro come strumento di inclusione per gruppi vulnerabili. L'esibizione della compagnia teatrale Touch, con la performance Invisibile, costituirà l'input per la discussione tra i presenti che si confronteranno sul connubio tra teatro e inclusione sociale, definendone le potenzialità, raccontando esperienze e generando idee per future collaborazioni.

Ingresso libero. Iscrizione obbligatoria. Per info scrivere una mail a info@uniamoci.eu.