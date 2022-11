Convegno numismatico: torna in città la nuova edizione della rassegna "Palermo colleziona". Palermo Colleziona si terrà giorno 4 dicembre dalle ore 9 alle 18 in via Messina Marine 91, borsa scambio numismatico filatelico e di cartofilia organizzata da Alessandro Faraci, Maurizio Saletta e Pippo Biondo.

Hai una moneta, una banconota, un francobollo o materiale da collezione, ma non ne conosci il valore? All'evento ci saranno presenti esperti del settore che forniranno stima, valutazione, perizia e consulenza.