Fabbisogni e necessità delle imprese per la ripresa post Covid: il talk di "Io compro siciliano"

“Fabbisogni e necessità delle imprese per la ripresa post Covid” è il titolo del convegno online che si terrà giovedì 13 maggio, alle ore 10, nei canali di Io Compro Siciliano (pagina e gruppo Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram e Ics Tv).

L'incontro, promosso dalla Regione Siciliana e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Sicilia, nell'ambito della Programmazione 2014/2020, è organizzato dai fondatori di Io Compro Siciliano, progetto nato nel 2020 come fenomeno social e diventato in pochi mesi uno stile di vita, la prima Società Benefit in Sicilia e il più grande marketplace del Made in Sicily. Io Compro Siciliano è anche un brand Internazionale, distintivo e specializzato che racconta, attraverso i suoi canali di comunicazione e i suoi portali web, la Sicilia al mondo, puntando sin dall'inizio su tre valori fondamentali: qualità, identità e provenienza.

Il percorso di ripresa postpandemica delle aziende siciliane e le opportunità da cogliere sul piano dell'innovazione e della formazione sono i punti cardini del convegno che si aprirà con si saluti istitituzionali del vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, e dell'assessore all'Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla.

Tra i relatori, Massimo Villari, docente dell'Università di Messina che parlerà dell'esigenza delle aziende di avere capacità di innovarsi, Antonio Perdichizzi di Confindustria Sicilia, chiamato a relazionare sulle opportunità da cogliere nel postpandemia, e Alessia Ruggeri, presidente nazionale di Upi, che interverrà sulle direttrici di ripresa delle Pmi siciliane.

Molto attesa la relazione di Daniele Viganò, l'imprenditore, trainer e business coach autore del best seller “7 giorni per Volare”. Il suo intervento sarà incentrato sulla promozione dei giovani e delle start up in un momento di crisi. Il compito di moderare l'interessante dibattito è affidato al presidente dell'associazione Med, Davide Morici e all'export manager, Giuseppe Giorgianni, entrambi co-founder di Io Compro Siciliano.