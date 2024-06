Giovani da tutta Italia a Caccamo: tre giorni di convegni all'Auditorium San Marco

Dal 11 al 13 Giugno 2024, nella splendida cornice della Città di Caccamo, si terrà il focus-convegno di studi "I giovani nella cultura di oggi -politiche giovanili, volontariato, tutele e promozione del patrimonio culturale" nei locali dell'Auditorium San Marco. L'evento, realizzato dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sez.Sicilia di concerto con BCsicilia ha l’obiettivo di contribuire, alla scarsa partecipazione dei giovani alla vita democratica, alla sensibilizzazione nel mondo del volontariato pluri-settoriale, alla conoscenza del servizio civile, alla sensibilizzazione delle politiche attive e della tutela nonché promozione del patrimonio culturale.

Vari i relatori presenti che tratteranno i vari argomenti oggetto dell'attività. Si comincia ldomani alle 15 circa, per chiudere - come da programma - giovedì alle 11:30. Prevista la partecipazione di giovani provenienti da varie parti d'Italia e del territorio regionale.

Un evento dedicato ai giovani e alla loro importanza nella cultura contemporanea, con focus su politiche giovanili, volontariato e patrimonio culturale, un incontro di studio, di confronto e di conoscenza.

Per tale occasione è stato concesso il patrocinio da parte dell'Università degli Studi di Palermo, dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro e della Federazione Storica Siciliana APS.



PROGRAMMA :



11 Giugno 2024

15:00 | 17:30

Registrazione dei partecipanti. Welcome Coffe .

Saluti iniziali da parte degli organizzatori ;

Introduzione al convegno-focus : Obiettivi e Finalità ; Attività di conoscenza con i partecipanti ;



12 Giugno 2024

09:00 | 12:30

Alla scoperta di Caccamo:

Visita guidata con accompagnatori / informatori turistici al Borgo Medievale, al Castello e alla Chiesa di San. Benedetto alla Badia.

15:00 | 18:30

Saluti Istituzionali

“ Politiche attive e partecipazione giovanile” On. Mario Giambona – Deputato ARS

“ I giovani il nostro futuro : esperienze politico-amministrative nel settore giovanile” Dott. Di Cola Nicasio – Medico Chirurgo nonché ex Sindaco di Caccamo.

“ Tutela e valorizzazione : il caso studio del Castello Ursino di Catania” Dott.ssa Alessandra Romeno – Ricercatrice Indipendente

“La ceramica nel patrimonio paremiologico siciliano: percorsi di valorizzazione e tutela” Prof. Sandro Torrisi – Docente Culture di Ceramiche d’uso.



13 Giugno 2024

09:00 | 11:30

“ Partecipazione giovanile in favore della comunità, per la salvaguardia e la tutela del nostro patrimonio ” Dott. Giovanni Aglialoro – Cultore della Storia Locale

“ La tutela dei beni culturali e il Registro delle Eredità Immateriale in Sicilia”

Dott. Claudio Paterna – Etnoantropologo, Componente della Commisione R.E.I

“ Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e sviluppo turistico”

Dott. Alfonso Lo Cascio – Giornalista Presidente Regionale di BC Sicilia

Conclusione dell’ attività, ringraziamenti.

Consegna attestati di partecipazione.