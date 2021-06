Convegno di studi sul Coronavirus: in streaming si fa il punto sulla pandemia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà il prossimo sabato 26 giugno 2021, il convegno di studi palermitano sul Coronavirus, arrivato alla sua terza edizione per l'anno in corso.

Ente organizzatore lo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci, psicologo psicoterapeuta, giornalista e scrittrice, che riunisce, come ormai di consueto nella sua attività professionale, una molteplicità di professionisti accomunati dal nobile intento di diffondere un'informazione scientifica attenta e puntuale sui principali fatti di cronaca e sanità.

Attori di questo terzo fortunato appuntamento il mondo della sanità, della scuola, della psicologia e dell'associazionismo. Nello specifico, il mondo della medicina sarà rappresentato dal Prof. Antonio Cascio, direttore dell'unità di malattie infettive del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, che illuminerà gli aspetti della pandemia legati alle vaccinazioni nel periodo imminente le vacanze estive e dal Dr. Antonio Davi', Presidente Regionale della Simit, Società italiana di Malattie infettive e tropicali, che relazionera' sugli aspetti legati alle terapie attuali per i pazienti affetti dalla patologia.

La psicologia sarà rappresentata dalla stessa Dottoressa Angela Ganci, che discutera' delle relazioni sentimentali al tempo delle restrizioni governative, inoltre sarà fornito uno spaccato ampio sul termine dell'anno scolastico in corso e sulle problematicità passate e future del mondo scuola dalla viva voce del Prof. Vito Lo Scrudato, Dirigente scolastico del liceo classico Umberto I di Palermo. Il mondo della pedagogia avrà il supporto del Dr. Antonino Leonardi, pedagogista, e una prospettiva internazionale sarà fornita dal Prof. Umberto Palma, Presidente nazionale Conadi, che si batte per la difesa dei diritti dei bambini, attraverso un focus sulla pandemia in Africa.

Infine, il mondo dell'associazionismo vedrà la partecipazione delle Associazioni Afap e L'insieme Famiglia Onlus di Palermo, che contribuiranno al tema del Convegno discutendo stimolanti temi, quali l'adozione e l'affidamento familiare ai tempi del Covid 19. L’ingresso al Convegno è gratuito, sede prescelta è l'Associazione Quarto Tempo, sita in Piazza Sant'Anna a Palermo; eventuali variazioni circa la sede saranno comunicate e pubblicate sulla pagina Facebook dello Spazio PsicoBrain.