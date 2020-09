Coronavirus, come cambia la società: il convegno dibattito al Quarto Tempo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà a Palermo Sabato 19 Settembre, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’Associazione Culturale Quarto tempo, sita in via Bara all’Olivella 67, un convegno-dibattito interdisciplinare sulla pandemia da Coronavirus, e i suoi risvolti di ordine medico, psicologico, educativo e giuridico.

Il momento di formazione e aggiornamento è organizzato dallo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci.

Tante le relazioni previste in programma, che spazieranno nei seguenti ambiti:

1) Medico, con la presenza autorevole del Prof. Antonio Cascio, infettivologo e direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico di Palermo, che illustrerà lo stato dell’arte in tema di vaccini contro il COVID-19

2) Psicologico, con due relazioni, la prima tenuta dalla stessa Dottoressa Ganci dal tema “Post COVID: Ripercussioni psicologiche su bambini, adulti e anziani” e l’altra tenuta dalla Dottoressa Erika Maniscalco, psicologo, dal tema “FASE 1: Ripercussioni cognitive, emotive e comportamentali del lockdown”

3) Didattico e pedagogico, con la partecipazione del Dirigente Scolastico dello storico Liceo Classico Umberto I di Palermo, Vito Lo Scrudato, che illustrerà la prassi della didattica a distanza nell’esperimento del Liceo Classico Umberto I di Palermo e del Dottor Antonino Leonardi che relazionerà sulle problematiche del mondo giovanile nella scuola del distanziamento sociale

4) Giuridico, attraverso il contributo del Dottor Silvano Bartolomei, esponente dell’Associazione Co.Tu.Le.Vi. di Palermo, che si occupa di lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Modera i lavori Antonella Giotti, presentatrice TV.

L’evento è patrocinato dall Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, dalle Associazioni Il Quadrifoglio Rosa, Co.tu.Le.Vi., FeDerSerD (Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze), e dal Liceo Classico Umberto I di Palermo.

In apertura dell’evento saranno inoltre presentati due Volumi scritti della Dottoressa Ganci dal titolo “Pianeta Scrittura-Parte 1”, e “Unhappy Childhoods”, Casa Editrice Youcanprint, opere che riassumono, rispettivamente, la prima, il percorso di psicologo psicoterapeuta e giornalista svolto dall’Autrice nel periodo compreso tra il 2008 e il 2020, la seconda, la tematica dell’abuso infantile.

I Reading dei libri sono affidati all’attrice Giovanna Macaluso, Compagnia teatrale ShowLab di Enzo Carnese, e all’attore Alessandro Cassata, mentre alla Professoressa Rossana Donzella sarà affidato il Reading del libro Unhappy Childhoods, in lingua inglese.

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ GRATUITA.

Per info e prenotazioni contattare

- Email: info@psicologapsicoterapeutapalermo.com oppure angela.ganci@gmail.com



