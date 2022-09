Come affrontare la sfida del cambiamento, un'opportunità di rinascita: il convegno

Il cambiamento, un'opportunità di rinascita. È questo il titolo del convegno organizzato da Audi Zentrum, al civico 1514 di viale Regione Sicilia, in programma sabato 1° ottobre. A partire dalle 17.30 il dottor Sergio Malizia, consulente patrimoniale da oltre trent'anni, parlerà con il professor Giovanni Battista Dagnino - ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Lumsa e founding president del corso di laurea magistrale in Economia e Management - di cambiamento e pianificazione patrimoniale.

Molte le tematiche che verranno discusse e che abbracceranno diversi ambiti: da come affrontare la sfida del cambiamento, l’inflazione, i rischi e le opportunità a qual è il segreto di una buona pianificazione patrimoniale. Non mancheranno momenti legati all'importanza di una pianificazione per il passaggio generazionale e altri orientati alle possibili evoluzioni e alle opportunità che i mercati finanziari presenteranno.

Interverrà al dibattito Iolanda Riolo, titolare e manager del Gruppo Riolo. “Da sempre l’azienda Riolo è attenta e sensibile ai temi legati alle imprese, di piccole o grandi dimensioni. Crediamo fermamente che quale che sia la natura dell’impresa questa sia fondamentale non solo per gli aspetti economici che le ruotano intorno, ma anche e soprattutto per le ricadute socio-culturali che è in grado di generare. Credo fermamente nel valore delle imprese capaci di fare rete e mettere in moto dinamiche di crescita condivisa”.

Il talk prenderà spunto dall’ultima pubblicazione del dottor Sergio Malizia intitolata appunto “Il cambiamento, un’opportunità di rinascita”. All’appuntamento seguirà un aperitivo. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.