Foro Italico, due giorni di salute e sport al Parco della Salute

Un fine settimana dedicato alla promozione della salute e dello sport al Parco della Salute al Foro Italico. La mattina di sabato 17 un intervento di prevenzione primaria prevista dal progetto “Sport Popolare in Spazio Pubblico” sostenuto da Fondazione "Con il sud". I medici di Vivi Sano e della Lilt Palermo saranno a disposizione per controlli medici gratuiti e consigli sui corretti stili di vita. Un percorso di valutazione del rischio cardiometabolico darà l’opportunità di testare, gratuitamente, il proprio stato di salute. Misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione e visite cardiologiche.

La mattinata verrà aperta, alle ore 9, dalla “Foro Italico Parkrun”, una 5 km non competitiva aperta a tutti. I controlli medici gratuiti verranno garantiti fino alle ore 13 (prenotazioni a info@vivisano.org). Una iniziativa, questa, in continuità con l’attività di prevenzione cardiologica offerta dai medici volontari di Vivi Sano nel ricordo di Livia Morello.

La mattina seguente, domenica 18, torna a Palermo e al Parco “SportCity Day”. Una giornata di sport con esibizioni e prove gratuite per tutti i cittadini, speciali e non, dai 2 ai 90 anni. L’evento promosso dalla Fondazione SportCity coinvolgerà, alla sua seconda edizione, 36 città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare amministratori e cittadini sull’importanza dei benefici dello sport e dell'attività fisica sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini. Riteniamo importante insistere sul tema della 'sportivizzazione' delle città attraverso il recupero di quegli spazi urbani inutilizzati da destinare allo sport ed alla socializzazione.

Spazi urbani riqualificati e destinati allo sport realizzati, a Palermo, da Vivi Sano che ha donato alla cittadinanza , grazie al sostegno di tanti partner che vengono remunerati attraverso l’alto valore sociale delle iniziative, il Parco della Salute e il Parco dei Suoni. Due buone pratiche da replicare sul territorio. Ultimo progetto in ordine di tempo dell’associazione palermitana è “la Casa delle Ninfee”. Entro poche settimane si darà il via ai lavori di restauro della serra del giardino inglese, oggi Parco Mattarella. La serra verrà gestita in collaborazione con un gruppo di giovani con disabilità intellettivo relazionale.