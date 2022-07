Un contro-festino con babbaluci e anguria ghiacciata, appuntamento a Sanlorenzo Mercato

Il 15 luglio il Mercato celebra l’incontro tra Santa Rosalia e San Lorenzo con un “contro-festino” sui generis, al riparo dal caos del centro città chiuso al traffico. A partire dalle 21.30 Ernesto Maria Ponte con il suo monologo "Stand up and down comedy!" ripercorre i momenti salienti della sua carriera, alternando monologhi e sketch e ricordando il suo percorso di crescita personale e professionale. Il meglio di un repertorio che trova ispirazione nella vita quotidiana, analizzandone usi e costumi.

Per completare le celebrazioni del Festino, il 15 luglio per l’intera giornata i banchi del Mercato saranno colmi dei prodotti che più rappresentano la tradizione gastronomica della festa della Santuzza da sempre: babbaluci e anguria saranno i veri protagonisti della giornata con un prezzo creato apposta per l’occasione con la speciale combo “contro-festino” con la ciotola di babbaluci e la classica fetta di anguria (7 euro).

Dal 1624 il Festino di Santa Rosalia è un appuntamento fisso per i palermitani: la festa patronale della città cade il 15 luglio, ma inizia ben due giorni prima. L'apice della manifestazione è la processione della notte del 14 luglio, con l'uscita del carro trainato da buoi o altri animali (nel Seicento addirittura erano elefanti) che portano in trionfo la statua della Santa ed i suoi resti lungo lo storico percorso che va dalla Cattedrale di Palermo al Foro Italico percorrendo Corso Vittorio Emanuele.

Centinaia di migliaia sono i partecipanti al corteo che vede in testo l’arcivescovo e il sindaco di Palermo. Ogni anno viene proposto un nuovo tema alla processione che prevede anche manifestazioni e spettacoli allegorici all'aperto che si svolgono tutt'intorno il carro: uno spettacolo in cui trasuda tutto il folklore e la cultura palermitana. Prenotazione tavoli con prima consumazione da bere obbligatoria (vino, birra, bibite, cocktail alcolici o analcolici 13 euro).