Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria la finale del contest "We Green You"

Venerdì 31 maggio alle 18 presso il Piccolo Parco Urbano di Bagheria è in programma la Finale del Contest “We Green You”. Il progetto “We Green You” intende promuovere, attraverso un percorso di formazione teorica e sul campo rivolto a circa 50 giovani, un modello di imprenditorialità giovanile solidale e sostenibile, finalizzata a incentivare la nascita di figure professionali che operino nel settore dell'organizzazione di eventi culturali a basso impatto ambientale.

Al contest "We Green You" partecipano artisti under 25, da solisti o in band che propongono un brano inedito di loro composizione. L'organizzazione e la direzione artistica sono a cura di GoMad Concerti. Tra tutte le domande pervenute sono stati selezionati i seguenti 12 artisti: Spin Rockets, N52, Silvestro Scalici, Paraonde, Brusis, Solosem, Alice D'Agati, Scimmie Atomiche, Caterpillar, Iltavolodue, Marco Palmeri, Serena Bisconti.

I finalisti si esibiranno dal vivo e una giuria presieduta da Lello Analfino a fine serata decreterà il vincitore che riceverà come premio la produzione di un videoclip. L'ingresso all'evento è gratuito. Ospiti della serata il collettivo The Groove Packers. Un progetto musicale che da due anni è la casa in cui musicisti di primissimo livello e semplici amatori della musica possono esprimersi insieme. Ridefinendo i concerti dal vivo creano esibizioni che uniscono artisti e pubblico in jam session collettive e coinvolgenti senza limiti di genere, età o bravura.

Il collettivo si è di recente esibito anche per il Primo Maggio organizzato a Palermo da CGIL, portando la propria energia davanti a migliaia di spettatori. Il progetto “We Green You”, realizzato con il contributo Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale- a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili”, vede come capofila l'Associazione Culturale “Rock10elode” in partenariato con il Liceo Scientifico “G. D'Alessandro”, il Liceo Classico “F. Scaduto”, il Comune di Bagheria (unitamente alla sua Consulta Giovanile). Partner tecnico “GoMad Concerti”.