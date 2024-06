"Promuovi la tua musica", il contest itinerante fa tappa al Teatro Jolly

Indirizzo non disponibile

Tappa palermitana del contest "Promuovi la tua musica" al Teatro Jolly sabato 29 giugno. Il tour itinerante è prodotto dalla cantautrice Fanya Di Croce e ha già permesso ad oltre 3mila artisti di esibirsi dal vivo davanti a una giuria di esperti del settore discografico-musicale.

"Siamo felici delle tantissime richieste ricevute da parte di artisti entusiasti di esibirsi nella tappa di Palermo, unica data isolana - dichiara Di Croce - per il 2024. Ci auspichiamo di tornare in Sicilia anche il prossimo anno". L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo. Sarà possibile accedere in teatro a partire dalle ore 19.