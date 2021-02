Locksound, 6 artisti salgono sul palco virtuale per la finale: in giuria anche Roy Paci

Martedì 9 febbraio dalle 20 si terrà la finale, in diretta tv e social, del contest musicale “Locksound”: si esibiranno i 6 finalisti su 210 artisti partecipanti con i propri brani inediti, valutati da una giuria speciale composta da Roy Paci (Etnagigante), Massimo Bonelli (Primo Maggio Roma, Sony Music Italy), Federica Ceppa (Milano Music Week, Feel Rouge WS, Mtv Italia).

Le performance live dei finalisti, Eramo Nubi, Lalli Green, Gelardi al limone, Torto, Stefano Rubbino, Chiara Accardi sono registrate sullo storico palco de i Candelai, grazie alla parte tecnica di Federico Randisi, e le riprese video di Round Visuals. La finale andrà in diretta su Radio Time Tv - canali 91, 591 HD e le pagine facebook e instagram di Palermo Suona, Ramecasa, Picciotto, GoMad Concerti, Rock10elode, Patridà Records, i Candelai, The Popshock, Ramecasa, Malox e Ballarak.

"Palermo Suona", il portale su Instagram, che da due anni si occupa degli eventi e degli artisti della città, dal primo lockdown riesce a dare voce alla musica anche da casa, lanciando tre contest di canzoni inedite e produzioni musicali home made a cui hanno partecipato più di 500 giovani ragazze e ragazzi della nostra città e provincia.

La manifestazione “LockSound” - un contest, un grande iniziativa musicale, l’unica che ha permesso ad oltre 200 artisti di esibirsi sul palco virtuale dei social - in cui sono confluite le energie e le esperienze di operatori del settore musicale palermitano, quali Enrico Cantaro (Palermo Suona), Christian “Picciotto”, GoMad Concerti, Gianni Zichichi (Rock10elode), Claudio Terzo (Patridà Records), ha dato un forte segnale di collaborazione reale amplificando il talento cittadino nel momento storico meno propizio per la musica.

Questa edizione, auto-organizzata e senza alcun tipo di contributo economico, è stata seguita da più di 40 mila persone che hanno applaudito attraverso i social network, tutto il talento nascosto e scoperto in questo “Palco Virtuale”.Gli artisti si sono alternati in varie fasi in cui sono stati creati i “congiunti della musica”, divisi in coppie per collaborare, condividere e realizzare delle canzoni con temi specifici in soli 5 giorni, il tutto sotto gli occhi di una giuria d’eccezione composta da artisti e produttori rinomati.