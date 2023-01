il Conte di Cagliostro. la passeggiata tra enigmi alchemici e messaggi esoterici

Alchimista, esoterista, truffatore, avventuriero, forse mago: chi fu davvero il celebre Conte di Cagliostro? Personaggio complesso, amato e odiato, idolatrato e infamato, protagonista del suo tempo, capace come pochi di imprimere la propria impronta nella cultura dell'epoca in modo indelebile.



Dall'infanzia a Palermo all'iniziazione massonica, dai viaggi tra le grandi corti europee al processo intentato dal Sant'Uffizio ed, ancora, dalla prigionia alla misteriosa morte. In un fitto intreccio di realtà, mito e leggenda - tra enigmi alchemici e messaggi esoterici - una passeggiata raccontata storico-antropologica sulle tracce delle infinite sfumature dell'animo di Cagliostro, ripercorrendo, attraverso i luoghi della città che lo videro protagonista, le tappe fondamentali della sua vita e del suo pensiero filosofico.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle 16 a Piazza Bellini (Largo Cavalieri del Santo Sepolcro - davanti l'ufficio di informazioni turistiche). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 soci TACUS - €5 non soci. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi telefonicamente al 3202267975 (anche via WhatsApp. Esempio: "Cagliostro - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +349 xxx xxx". Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: l'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo da non intendersi come visita guidata o tour turistico. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l'evento dandone comunicazione tempestiva.



Raduno: ore 16 Piazza Bellini (Largo Cavalieri del Santo Sepolcro)



Prenotazione obbligatoria.