Conservatory Jazz Festival, al conservatorio Scarlatti sei concerti aperti a tutti

Dal 6 al 12 luglio 2023, il dipartimento Jazz del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” organizza la rassegna musicale dal titolo "Conservatory Jazz Festival" che riunisce allievi e docenti per sei concerti nella Sala Sollima del Conservatorio alle ore 21.15 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Programma



6 luglio 2023

"African Suite"

Giovanni Mattaliano, clarinetto

Salvatore Bonafede, pianoforte

Silvia Bolognesi, contrabbasso



7 luglio 2023

"The art of the Duo"

Francesco Buzzurro, chitarra

Riccardo Randisi, pianoforte



8 luglio 2023

"Bandha"

Francesco Guaiana, chitarra

Francesco Patti, sax tenore

Filippo Schifano, tromba

Alessandro Presti, contrabbasso e tromba

Arabella Rustico, contrabbasso

Giuseppe Urso, batteria



10 luglio 2023

"Lauree Concerto"



11 luglio 2023

"Alessandro Presti Ensemble"

Alessandro Presti direzione e tromba

Francesco Guaiana, chitarra

Riccardo Randisi, pianoforte

Gabrio Bevilacqua, contrabbasso

Giuseppe Urso, batteria



12 luglio 2023

"Gaetano Riccobono – Vocal Ensemble"

Flora Faja & jazz Pure Experience

Federica Amoroso

Serena Bisconti

Gaia D’Amore

Valentina Morghese

Rossella Palermo

Valentina Sciortino

Chitarra-Nicolò Buffa

Contrabbasso- Diego Tarantino

Batteria- Simone Rumolo

Violino- Gabriele Guercio

Special Guest - Maestro Riccardo Randisi