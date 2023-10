Il settimo congresso provinciale Fna Palermo: agricoltura e sfide per il futuro all'Astoria Palace Hotel

Venerdì 3 novembre alle ore 9:00 presso l’Astoria Palace Hotel (via Montepellegrino, 62 - Palermo) si terrà l’atteso VII° Congresso provinciale della Federazione Nazionale Agricoltura.

Il sindacato Fna in un momento di trasformazione del settore, l’agricoltura, le sfide per il futuro, la tutela dei lavoratori agroalimentari e la richiesta di sinergia di tutti i livelli della Federazione per garantire il rispetto della legge contro il caporalato. Questi alcuni dei temi al centro del congresso che sarà presieduto da Giuseppino Scianni, segretario territoriale Fna.

Dopo i saluti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il deputato regionale Gaspare Vitrano e dell’europarlamentare eletto nella circoscrizione Sicilia -Sardegna, Giuseppe Milazzo, si procederà con l’apertura dei lavori. Saranno presenti il relatore Pietro Feroce, segretario provinciale uscente FNA Palermo, Rosario Meli, segretario regionale Fna, Salvatrice Rizzo, dirigente ispettore territoriale Lavoro e rappresentanti del comando regionale e provinciale del gruppo Carabinieri Tutela Lavoro. Cosimo Nesci, segretario nazionale generale, chiuderà i lavori congressuali.

Durante la giornata dei lavori congressuali si procederà al rinnovo delle cariche e degli organi statutari che formeranno la nuova compagine politico-sindacale della federazione della provincia di Palermo. Il Congresso sarà moderato dalla giornalista Anna Cane.

Fna Palermo, attiva da 30 anni sul territorio, è un'associazione sindacale autonoma, libera, democratica e apartitica, al servizio unicamente dei propri iscritti. La tutela della Fna, che aderisce alla Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) è indirizzata ai lavoratori subordinati del settore agricolo, dipendenti di aziende pubbliche e private, di consorzi di irrigazione e trasformazione fondiaria, come salariati e braccianti avventizi, operai specializzati agricoli e zootecnici, impiegati e tecnici.