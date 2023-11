Congresso nazionale Gist Lab, a Palermo il gotha della medicina estetica e della dermatologia

Dal 24 al 26 novembre si svolgerà a Palermo il Congresso nazionale Gist Lab - laboratorio di esperienze. Un momento reale di confronto tra relatori di elevata qualità, selezionati tra i maggiori esperti nazionali e internazionali di medicina estetica, chirurgia plastica e dermatologia. L’evento del gruppo italiano di studio sulle tecnologie si terrà al Circolo unificato dell’esercito. Interverrà il dottor Gioacchino Lisrto, stimato dermatologo di Palermo, che aprirà i lavori insieme al dottor Bruno Bovani e al dottor Fabrizio Melfa.

Sono molte le caratteristiche peculiari che connotano questo particolare appuntamento, giunto alla sua seconda edizione e che lo differenziano dagli altri congressi di settore. Innanzitutto, il nome: "laboratorio di esperienze". La discussione, infatti, sarà la vera protagonista dell’evento, così da consentire ai partecipanti di chiarire, approfondire e, perché no, di apportare anche propri contributi di esperienza diretta per le singole tematiche trattate.

Inoltre sono stati scelti pochi temi ma con un ampio spazio per ognuno di loro, riservando a ogni relatore un tempo molto ampio, cosa inconsueta nei comuni congressi. I moderatori avranno un ruolo attivo, preparando ogni singola sessione affinchè non ci siano ripetizioni nelle relazioni esposte, ma curando i contenuti per essere più esaustivi possibile. I tre responsabili scientifici sottolineano: "Portare a casa tante informazioni nuove, questo il nostro obiettivo primario".