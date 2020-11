Congresso di chirurgia dell'apparato digerente online, in diretta alcuni interventi

Giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2020 si svolgerà, in edizione completamente online, il 31esimo Congresso di Chirurgia dell'apparato digerente, appuntamento di interesse internazionale, con esecuzione di oltre 150 interventi chirurgici in sessioni di Live Surgery in HD e 4K, in diretta dai 5 continenti.

Per la quarta edizione consecutiva il professor Antonino Agrusa, docente del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università di Palermo, diretto dalla prof.ssa Giuseppina Campisi, parteciperà all'evento con interventi chirurgici eseguiti in diretta.

Il Di.Chir.On.S. in particolare sarà coinvolto nella giornata di giovedì 19 novembre utilizzando tecnologie laparoscopiche avanzate per il trattamento di patologie esofagee, del colon-retto e del surrene.Con oltre 33000 collegamenti sul web in streaming si tratta di un ulteriore riconoscimento sul panorama nazionale ed internazionale che conferma il ruolo centrale del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) di UniPa e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” in grado di esportare le proprie competenze scientifiche e tecniche e di assumere il ruolo di centro di ricerca per la chirurgia laparoscopica avanzata in tutto il bacino del Mediterraneo.