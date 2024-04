Dall'alveare alla cucina, segreti del miele e dei pollini raccontati da un apicoltore

Nessun segreto per mieli e pollini né sulla meravigliosa organizzazione della vita dell’alveare. Saranno svelati da un maestro apicoltore sabato 13 aprile durante una mattinata dedicata al fantastico mondo delle api che si terrà a Palermo nella sala conferenze dell’Istituto Sperimentale Zootecnico in via Roccazzo 85.

A partire dalle 10 l’apicoltore Giovanni Caronia, vicepresidente dell’Associazione regionale produttori apistici (Aras), descriverà l’apicoltura e l’importanza delle api per la vita sulla terra, mentre Bonetta Dell’Oglio, rinomata chef palermitana e paladina della biodiversità siciliana, tra un assaggio e l'altro, condurrà alla scoperta dei molteplici usi dei mieli e dei pollini in cucina.

All’interno dell’iniziativa pensata dall’Aras per raggiungere i consumatori palermitani che frequentano il mercato degli agricoltori organizzato ogni sabato negli spazi dell’Istituto Zootecnico sperimentale della Sicilia, spazio anche all’arte: Rami Calò, appassiona disegnatrice palermitana, attraverso le immagini della sua mostra “Erbacce - viaggio imperfetto tra la flora apistica siciliana“ dedicata alle modeste ma indispensabili piante spontanee, permetterà di esplorare il mondo dei fiori dell’Isola graditi alle api.

Infine, per completare l'affascinante viaggio nel mondo delle api, Simone Aprile, ha realizzato il video "I tesori dell'alveare" sui momenti salienti dell’apicoltura. L’iniziativa rientra tra quelle dell’azione F1 del bando finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione del miele - campagna apistica 2023/24 cofinanziato dalla Ue (Reg.n. 2021/2115).

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione che si può fare contattando la segreteria o iscrivendosi presso il banchetto Aras che sarà presente sabato 6 aprite durante il mercatino che si svolge all'interno del parco dell’Istituto Zootecnico Sperimentale.