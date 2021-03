Cavalli in Sicilia, realtà e prospettive di sviluppo in una conferenza in streaming

Martedì 9 e mercoledì 10 marzo saranno presentati, dalla Casina Reale di Ficuzza (Corleone), in diretta streaming sul canale You tube e su Facebook, i risultati della Consensus conference "Stati generali del cavallo in Sicilia. Realtà e prospettive di sviluppo". L’evento, cui partecipano oltre 40 esperti del Sistema-cavallo, appartenenti al mondo delle istituzioni del no profit e dell’associazionismo siciliano e nazionale, ha lo scopo di accendere i riflettori e riportare l’attenzione su un settore che in Sicilia vede coinvolte direttamente oltre50.000 persone e che ha un indotto vicino al mezzo miliardo di euro all’anno.

Le attività hanno preso avvio dopo il forte interesse che si è ravvivato in Sicilia negli ultimi anni anche grazie alle iniziative messe in campo in ambito regionale. Allevatori, appassionati, operatori, per troppo tempo dimenticati, chiedono a gran voce che le istituzioni mettano in campo nuove strategie e nuovi interventi per la valorizzazione del settore. Dalle risorse genetiche, al turismo verde ed equestre di qualità, agli interventi assistiti con animali, all’economia sostenibile, alriconoscimento sociale del ruolo del cavallo soprattutto nelle scuole.

Le attività sono state promosse dalla Società Italiana del Cavallo onlus la quale, nell’ambito della propria mission di terzo settore, pone un pietra miliare del rinnovamento gestionale del sistema anche alla base di un progetto più ampio e di largo respiro che dovrebbe condurre alla costituzione di un polo culturale, sociale, artistico e turistico denominato Sicilia Parco Equestre Mediterraneo in cui tutte le valenze che ruotano attorno al cavallo vengono aggregate, promosse e amplificate dalla grande valenza emotiva di questo animale, per i Siciliani un vero e proprio convivente. Il progetto mira anche al riconoscimento, da parte dell’Unesco, del grande patrimonio storico e culturale siciliano che ruota da oltre mille anni attorno al cavallo.

Una non trascurabile novità è che questa iniziativa non ha ricevuto alcun fondo pubblico o privato e ha coinvolto esperti e operatori su base volontaria; si è lavorato per capire il sistema e fornire alla politica alcune linee guida che facilmente potrebbero rivalutare il settore e l’economia della Sicilia.

Per l’occasione è prevista anche la presentazione di un libro, Gente e cavalli di Sicilia - Storia, presente e futuro di una identità millenaria, scritto da Giuseppe “Pucci” Majorana e da Maria Cristina Magri e pubblicato da Sica onlus. Tutti gli approfondimenti sull’argomento e le informazioni per seguire gli streaming sono disponibili sul sito www.siciliapem.it.