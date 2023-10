Quanto influisce ciò che mangiamo sul nostro benessere? La conferenza in via Libertà

Quanto influisce ciò che mangiamo sul nostro Ben-Essere psicofisico, emozionale, spirituale? Lo scopriremo nella conferenza che si terrà domenica 8 ottobre 2023 ore 15.00 a Palermo, in via Libertà 56 presso il centro yoga Ashtanga Shala Sicilia dove Ilaria e Nicolò dell'Associazione Semi di Luce ci spiegheranno come aggiungendo consapevolezza nel nostro modo di alimentarci potremmo avere dei notevoli cambiamenti sul piano fisico (molti benefici soprattutto per chi pratica yoga o fa attività sportiva, ma anche per chi ha provato diete dimagranti senza ottenere risultati o a chi semplicemente non si sente in forma e vorrebbe stare meglio); sul piano mentale (capiremo come influiscono le nostre abitudini e la società sul nostro modo di alimentarci e come scegliere consapevolmente); sul piano emozionale (gestire le nostre emozioni e il nostro modo di affrontare la vita); sul piano spirituale (connessione con noi stessi, con il divino, col tutto). Non perdiamoci questo interessante appuntamento che ci permeterà di comprendere la responsabilità personale del proprio stato di salute psicofisico.