Conferenza "So i beliv": esplorare le conseguenze della pandemia da covid-19 sui giovani

Palermo, 11 settembre 2023 - Il Cre.Zi Plus, sito all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, sarà il palcoscenico di una conferenza internazionale. L'evento rappresenta il secondo capitolo di una serie di cinque conferenze, ciascuna ospitata da uno dei paesi partner, focalizzate sul delicato tema delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sui giovani.

Questa conferenza, intitolata "L’impatto del Covid sulla vita dei giovani e nuove soluzioni per il futuro", si concentrerà sull'analisi delle misure adottate dai governi nazionali e locali nei paesi partner al fine di affrontare le problematiche scaturite dalla pandemia. In particolare, l'attenzione sarà rivolta agli aspetti economici e lavorativi, sociali e psicologici che hanno influenzato in modo significativo la vita dei giovani. L'obiettivo principale è valutare l'efficacia di tali misure, attraverso il feedback diretto e il punto di vista dei giovani stessi.

Il programma dell'evento prevede la presentazione delle ricerche effettuate dai partner di progetto nel loro contesto nazionale e locale, una tavola rotonda, attività digitali e discussione interattive, incentrate su temi cruciali come l'occupazione giovanile, la salute mentale, l'accesso all'istruzione e le sfide sociali. Saranno presenti psicologi, accademici, rappresentanti delle istituzioni governative, e rappresentanti di associazioni e consulte giovanili che condivideranno le loro conoscenze e riflessioni sull'argomento

La conferenza è organizzata nell’ambito del progetto So I BeLiv- Social Innovation for Better Living, cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del prgramma Cerv. Sarà un’occasione per uno scambio culturale e di conoscenze tra i partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. Questo evento rappresenta un passo verso gli obiettivi finali del progetto, ovvero l’elaborazione di soluzioni innovative e sostenibili per le sfide attuali e future che i giovani dovranno affrontare.

La partecipazione all'evento è aperta a esperti, giovani, rappresentanti governativi, organizzazioni non governative e a tutti coloro che sono interessati a contribuire a questa discussione di portata internazionale. Al termine sarà offerto un pranzo a buffet a tutti i partecipanti. Per iscriversi vi preghiamo di compilare questo google form. Il progetto So I BeLiv è finanziato dal programma CERV della Commissione Europea.