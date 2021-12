"La prima donna del giallo", al Cervantes l'opera romanzesca di Emilia Pardo Bazán

L'Istituto Cervantes di Palermo (via Argenteria, 33) celebra il centenario della morte della scrittrice Emilia Pardo Bazán con la conferenza dal titolo “La prima donna del giallo. La sorprendente opera romanzesca di Emilia Pardo Bazán (1851-1921)”, a cura del professor José María Paz Gago.

L'incontro è in programma per giovedì 9 dicembre, dalle ore 18.00, e si svolgerà in lingua spagnola presso la chiesa Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 19). La scrittrice galiziana Emilia Pardo Bazán, nata a La Coruña nel 1851, ha scritto più di mille racconti, posizionandosi senza dubbio come una delle scrittrici più prolifiche di tutta la letteratura universale. Ha introdotto il Naturalismo in Spagna con le sue opere migliori, La tribuna (1883) o Los Pazos de Ulloa (1886), e già nel XX secolo pubblicò incredibili romanzi decadentisti o simbolisti come La Quimera (1905) o La sirena negra (1908).

Altra caratteristica che l'ha resa unica è quella di aver dato l'avvio alla produzione di generi oggi in voga ma poco coltivati in quell’epoca come il romanzo storico (Mistero, 1903) o il romanzo giallo (Selva, 1912 circa). Come narrazione finora inedita è appena stato pubblicato con il titolo Los misterios de Selva (1921), un curioso e originale romanzo poliziesco con cui Pardo Bazán ha cercato di correggere lo stesso Conan Doyle.

Ad approfondire e far conoscere ancor meglio l'attività della “prima donna del giallo” sarà Jose Maria Paz Gago, docente di Teoria della Letteratura e Letteratura Comparata presso l'Università di La Coruña (Spagna) e dottore in Filologia Ispanica presso l'Università di Oviedo.

Già visiting professor presso le Università della California-Santa Bárbara (USA), Nancy 2 ( Francia), Ca Foscari a Venezia (Italia), Córdoba e Rosario (Argentina) o Paris 3-Sorbonne Nouvelle (Francia) è anche direttore della rivista La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán (2000-2006). Nel 2021 ha pubblicato Emilia Pardo Bazán Los misterios de Selva (Santiago, Ézaro, 2021) e La vida contemporánea de Emilia Pardo Bazán, en su tiempo y en el nuestro (A Coruña, Hércules, 2021). L'ingresso alla manifestazione è libero e consentito previa presentazione del green pass (Certificazione verde Covid-19).