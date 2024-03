"Presenze femminili", lo studio dell'archeologa Maria Teresa Rondinella sui reperti del Mandralisca

La Fondazione Mandralisca di Cefalù, presieduta dal professore Vincenzo Garbo, ospita sabato 23 marzo dalle ore 18.00 la conferenza Presenze femminili, uno studio condotto dall’archeologa Maria Teresa Rondinella sui reperti che compongono la collezione del Museo Mandralisca.

Dopo il saluto del presidente della Fondazione si confronteranno sul tema, insieme all’autrice dello studio, Girolamo Sofia, archeologo e curatore del volume, e l’editore Pierangelo Giambra. Modererà l'incontro Giuseppe Saja, responsabile delle attività culturali della Biblioteca. Durante la conferenza si analizzeranno le “presenze femminili” rintracciate tra i reperti della sezione archeologica del Mandralisca, ovvero la maggior parte dei ritrovamenti che hanno come soggetto le donne o che per le donne sono stati pensati.

Attraverso le raffigurazioni sui vasi, si ripercorreranno le tappe della vita di una donna nell’antichità, dal matrimonio alla quotidianità del gineceo, nonché alle offerte votive destinate alle dee. Questo studio è stata pubblicato nel 2023 nel volume Diari di un archeologo II (Giambra Editori). L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Maria Teresa Rondinella è nata a Palermo nel 1976 e risiede a Cefalù. Ha conseguito la laurea in Lettere Classiche con lode presso l’Università degli Studi di Palermo e la specializzazione in Archeologia Classica con lode presso l’Università della Basilicata, relatore Massimo Osanna, attuale Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura. È stata ricercatrice con borsa di studio presso l’Institut für Klassische Archäologie di Tübingen (DE). Per lavoro, si occupa di direzione tecnico-scientifica di scavi archeologici e studio di reperti, e pubblica su riviste scientifiche. Dal 2022 è vicepresidente della Fondazione Mandralisca.