"Tra passato e presente": al Mandralisca di Cefalù l'arte incontra le neuroscienze

La Fondazione Mandralisca di Cefalù, presieduta dal professore Vincenzo Garbo, ospiterà presso il Museo Mandralisca, venerdì 29 settembre dalle ore 18, la conferenza Tra passato e presente: l’intrigante incontro dell’arte con le neuroscienze.

A condurre nell’affascinante e sorprendente mondo della scienza che incontra l’arte sarà Luca Ticini, professore di Neuroscienze Cognitive alla Webster Vienna Private University e presidente della società italiana di neuroestetica “Semir Zeki”. Dopo un saluto del professore Garbo, l’archeologa Maria Teresa Rondinella introdurrà le opere sulle quali si concentrerà l’analisi del professor Ticini; modererà l’incontro il professore Giuseppe Saja.

"Con l’ascesa della neuroestetica e della neuroarcheologia, stiamo iniziando a decifrare come il cervello umano elabori e reagisca alla bellezza artistica e ai misteri delle antiche civiltà", sottolinea il professor Ticini. In una straordinaria fusione tra la bellezza senza tempo dell’arte e l’avanguardia scientifica delle neuroscienze, la conferenza offrirà strumenti in grado di catturare l’attenzione e l’immaginazione dei presenti.

L’intento è quello di divulgare gli studi che hanno portato alla luce gli intricati segreti che riguardano il nostro cervello e la sua risposta in presenza di opere d’arte, siano esse reperti ceramici dipinti o quadri appartenenti al nostro patrimonio culturale. La conferenza, inoltre, condurrà i presenti lungo un viaggio sensoriale attraverso le raffigurazioni archeologiche e artistiche presenti nel Museo, analizzando come ogni tratto, ogni colore, ogni forma influenzi il nostro apparato neurale, suscitando emozioni profonde, memoria e risonanza cognitiva. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.