"Insolación", la conferenza online del Cerventes per presentare il romanzo di Emilia Pardo Bazán

In occasione dell'anniversario della morte della scrittrice spagnola Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1852-Madrid, 1921), l'Istituto Cervantes di Palermo, giovedì 3 febbraio alle ore 17, ospita virtualmente lo scrittore e poeta Miguel Losada, in una conferenza on line, gratuita e in lingua spagnola, per presentare la nuova edizione del romanzo “Insolación” di Emilia Pardo Bazán. A centotrenta anni dalla sua comparsa, quest’opera continua più viva che mai e ci pone di fronte a problematiche ancora attuali.

“Insolación” è la storia d'amore che nasce tra la galiziana Asís Taboada e l'andaluso Diego Pacheco sotto il sole cocente di Madrid, ma va ben oltre. Emilia Pardo Bazán riesce in questo romanzo a sovvertire i concetti di correttezza e gerarchia, andando "contro il patto sociale del mondo e le sue farse". Con sottile senso dell'umorismo e ironia, l'autrice critica l'ipocrisia sociale, poiché "non c'è niente di più pericoloso di ciò che è represso e nascosto", e pone domande del tipo: "Perché le donne non dovrebbero avere il diritto di trovare gli uomini belli?

Oltre a denunciare la differenza di criterio nel misurare gli atteggiamenti di uomini e donne, il romanzo diventa una difesa dell'identità nazionale contro il "freddo razionalismo europeo", dei moderni valori ambientali, e costituisce un magnifico ritratto dei diversi ambienti della Madrid della Restaurazione. Da sottolineare le cento illustrazioni di José Cuchy che già accompagnavano la prima edizione e che ora sono recuperate per dare piu intensità, se possibile, al piacere che la lettura di queste pagine provocano.

Miguel Losada. Nato a Vigo. Studi: Unam del Messico, Sorbona di Parigi e dottorato in Filologia Spagnola presso la Complutense di Madrid. Promotore dell'Accademia dei Malinconici. Da venticinque anni coordina la rassegna Los Viernes de la Cacharrería. Opera poetica: Los campos de la noche - 1998, El bosque azul - 2005, Última Forma - 2010, Todas las estrellas solitarias - 2015, Poemas Ausentes -2017; è presente in numerose antologie e riviste letterarie. Direttore della rivista Áurea de poesía e della collezione Lumière.

Per partecipare all'evento gratuito è necessario ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es entro e non oltre le ore 12 di giovedì 3 febbraio.