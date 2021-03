Lopemania, avanguardia, fama e affari nel teatro barocco spagnolo: la conferenza online

Nell’ambito delle “II Lezioni palermitane di ispanismo on line” organizzate dall’Instituto Cervantes di Palermo, mercoledì 3 marzo, alle ore 17, il dottor Alejandro García Reidy terrà sulla piattaforma Zoom la conferenza on line, in lingua spagnola, dal titolo “Lopemania: avanguardia, fama e affari nel teatro barocco spagnolo”.

L’obiettivo di questa conferenza, organizzata dall'Instituto Cervantes de Palermo, è quello di offrire un'introduzione alla figura di Lope de Vega, il più importante drammaturgo del teatro spagnolo del XVI e XVII secolo e uno dei più innovativi dell’Europa del tuo tempo. Il dottor Alejandro García Reidy analizzerà come apparve e si sviluppò l'attività teatrale nella Spagna dell'epoca e il ruolo innovativo dalla drammaturgia di Lope. Allo stesso modo, mostrerà come questo teatro lo abbia reso uno degli scrittori più famosi di tutta Europa, con le sue luci e ombre: Lope sapeva come sfruttare al meglio il carattere imprenditoriale del teatro del suo tempo, ma fu anche un vittima di pirateria, falsificazioni e furti.

Alejandro García Reidy è dottore in Filologia spagnola presso l'Università di Valencia ed è attualmente ricercatore Ramón y Cajal presso l'Università di Salamanca. È uno specialista in letteratura spagnola del XVI e XVII secolo, in particolare in relazione al teatro, alla circolazione manoscritta e alle discipline umanistiche digitali. È autore della monografia Las musas rameras. Oficio dramático y conciencia profesional en Lope de Vega, così come di edizioni delle opere di Lope come El castigo sin venganza o Mujeres y criados.

La conferenza, in lingua spagnola, sarà tenuta attraverso la piattaforma Zoom. Gli interessati possono scrivere una mail a: cultpal@cervantes.es per ricevere link e password per partecipare. Si fa presente che sarà possibile richiedere le credenziali entro le ore 12 di giorno 3 marzo.