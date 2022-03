Cervantes, tre lezioni palermitane di ispanismo in una conferenza online

Riprende la fortunata serie delle conferenze online all’interno della linea di lavoro dell’Instituto Cervantes di Palermo “III Lezioni palermitane di ispanismo online”: giovedì 3 marzo, alle ore 17, i professori José Montero Reguera e Fernando Romo Feito, entrambi dell'Università di Vigo, terranno sulla piattaforma Zoom la prima conferenza on line del ciclo, in lingua spagnola, dal titolo “Miguel de Cervantes. El poeta que fue novelista”.

Questo incontro, concepito in forma di dialogo, ha come obiettivo la presentazione del libro di José Montero Reguera, con lo stesso titolo. Si tratta di un volume di sintesi in cui l'autore presenta le proprie riflessioni sul ruolo che la poesia gioca nella carriera personale e letteraria di Miguel de Cervantes. In esso sono raccolti diversi materiali, frutto di un lungo percorso di ricerca dedicato al Cervantismo iniziato quasi trent'anni fa, che si propone di analizzare la poesia del grande scrittore del Siglo de Oro spagnolo in modo più accurato, anche sulla base delle coordinate storico-letterarie del tempo.

José Montero Reguera è professore di Letteratura spagnola all'Università di Vigo, della cui Facoltà di Filologia e Traduzione è l'attuale preside; professore anche nelle Università di Valladolid, Münster (Germania) e Carleton (Ottawa, Canada), dirige la rivista “Anales Cervantinos” (Csic). È Presidente Onorario dell'Associazione dei Cervantisti, che ha presieduto dal 2004 al 2012. Quasi una dozzina di libri e quasi duecento pubblicazioni supportano un'intensa attività accademica e di ricerca in cui spiccano le sue edizioni delle “Novelas ejemplares” (Penguin Clásicos, 2015). “Viaje del Parnaso y poesías sueltas” (Rae, 2016), “La verdad sospechosa” (Rae, 2019) e la sua collaborazione al Don Chisciotte dell'Istituto Cervantes, nelle sue tre uscite (Crítica, 1998; Círculo de Lectores, 2004; RAE, 2015).

Fernando Romo Feito (Madrid, 1950), dottore in filologia ispanica presso l'Università di Saragozza, è stato professore di teoria della letteratura all'Università di Vigo (accreditato per la cattedra nel 2012) fino al suo pensionamento nel 2014. Co-editore insieme a José Montero Reguera della poesia di Cervantes per la raccolta di classici dell'Accademia Reale di Spagna (Bcrae). Ha pubblicato e pubblica libri e articoli sul Cervantismo e altri argomenti letterari. Autore di un'antologia di Cicerone e traduttore di classici dell'umanesimo italiano: Leonardo Bruni e Gianbattista Vico. Visiting professor a Firenze e a Xalapa e Mérida (Messico).

Per partecipare all'evento gratuito è necessario ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma Zoom inviando una mail a cultpal@cervantes.es entro e non oltre le ore 12 di giovedì 3 marzo.